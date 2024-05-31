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Россияне атаковали Киев крылатыми ракетами, от падения обломков вспыхнул пожар, — КГВА

31 мая 2024 05:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Россияне атаковали Киев крылатыми ракетами, от падения обломков вспыхнул пожар, — КГВА
Россияне нанесли ракетный удар по Киеву
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Утром в пятницу, 31 мая, во время воздушной тревоги, продолжавшейся в Киеве и Киевской области с 05:04 до 05:46, враг нанес по стилице ракетный удар. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Все вражеские цели удалось уничтожить Силам противовоздушной обороны. О типе и количестве примененного врагом вооружения сообщат Воздушные Силы.

Предварительно, по имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы.

По данным оперативной сводки, по состоянию на 05:35 жертв нет. Информацию уточняют.

"В очередной раз настоятельно прошу киевлян: ответственно относитесь к сигналам воздушных тревог. Враг коварен и каждая такая тревога — это реальная опасность для жизни. Берегите себя, пользуйтесь укрытиями!" — говорится в сообщении начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

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