Обстріли Києва 29 квітня — Єрмак засудив дії Росії

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Російські війська у ніч проти 29 квітня завдали чергового дронового удару по Києву. Попри заяви Москви про "бажання миру", окупанти щоденно атакують Україну.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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Єрмак наголосив, що російські атаки не несуть жодного сенсу, адже від них страждають цивільні люди. Крім того, на фронті продовжуються спроби штурмових дій ворога.

За словами керівника ОПУ, лише один наказ російського диктатора Володимира може припинити вогонь, але він цього не робить, бо сподівається "усіх обдурити".

"Росія розпочала війну. Саме вона має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля президента США Трампа, які підтримує Україна", — підкреслив Андрій Єрмак.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, нещодавно в Росії заявили, що вони нібито готові до переговорів та миру, але "немає сигналів від Києва".

Водночас Путін оголосив про тимчасове перемир'я на період відзначення річниці перемоги у травні. В українському МЗС відреагували на таку пропозицію і заявили, що Україна готова підтримати таку ініціативу вже зараз.