Обстрелы Киева 29 апреля — Ермак осудил действия России

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Российские войска в ночь на 29 апреля нанесли очередной дроновой удар по Киеву. Несмотря на заявления Москвы о "желании мира", оккупанты ежедневно атакуют Украину.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

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Ермак подчеркнул, что российские атаки не несут никакого смысла, ведь от них страдают гражданские люди. Кроме того, на фронте продолжаются попытки штурмовых действий врага.

По словам руководителя ОПУ, только один приказ российского диктатора Владимира может прекратить огонь, но он этого не делает, потому что надеется "всех обмануть".

"Россия начала войну. Именно она должна прекратить огонь и не блокировать мирные усилия президента США Трампа, которые поддерживает Украина", — подчеркнул Андрей Ермак.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, недавно в России заявили, что они якобы готовы к переговорам и миру, но "нет сигналов от Киева".

В то же время Путин объявил о временном перемирии на период празднования годовщины победы в мае. В украинском МИД отреагировали на такое предложение и заявили, что Украина готова поддержать такую инициативу уже сейчас.