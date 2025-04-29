Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Россияне атаковали Киев дронами — резкая реакция Ермака arrow

Россияне атаковали Киев дронами — резкая реакция Ермака

29 апреля 2025 08:34
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Киева 29 апреля — Ермак осудил действия России
Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022
Карина Приходько - Редактор

Российские войска в ночь на 29 апреля нанесли очередной дроновой удар по Киеву. Несмотря на заявления Москвы о "желании мира", оккупанты ежедневно атакуют Украину.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Киева 29 апреля

Ермак подчеркнул, что российские атаки не несут никакого смысла, ведь от них страдают гражданские люди. Кроме того, на фронте продолжаются попытки штурмовых действий врага.

По словам руководителя ОПУ, только один приказ российского диктатора Владимира может прекратить огонь, но он этого не делает, потому что надеется "всех обмануть".

"Россия начала войну. Именно она должна прекратить огонь и не блокировать мирные усилия президента США Трампа, которые поддерживает Украина", — подчеркнул Андрей Ермак.

Обстріл Києва 29 квітня
Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, недавно в России заявили, что они якобы готовы к переговорам и миру, но "нет сигналов от Киева".

В то же время Путин объявил о временном перемирии на период празднования годовщины победы в мае. В украинском МИД отреагировали на такое предложение и заявили, что Украина готова поддержать такую инициативу уже сейчас.

Киев Андрей Ермак переговоры обстрелы перемирие Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама