Обстріл Києва 10 червня - у кількох районах зафіксовано пошкодження

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

В ніч проти 10 червня росіяни атакують Київ великою кількістю дронів. Внаслідок обстрілу у кількох районах столиці вже зафіксовано пошкодження та пожежі.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

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Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 10 червня

"Внаслідок ворожої атаки попередньо є пошкодження в Деснянському, Оболонському, Шевченківському районах. Інформація про масштаб уточнюється", — написав він.

Він додав, що ворожа атака продовжується. Ворожі БпЛА атакують одночасно кілька районів міста. В столиці працює ППО.

Оновлено о 02:32

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одразу у три райони викликали медиків — Дарницький, Шевченківський та Оболонський.

"Бригади прямують. На столицю ще заходить велика кількість БпЛА. Перебувайте в укриттях", — додав він.

Оновлено о 02:37

"Наразі є інформація про низку локацій з фіксацією падіння уламків збитих цілей, пошкоджень внаслідок російської атаки: Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський райони", — інформує Ткаченко.

Він уточнив, що є пошкодження житлових будинків та пожежі. Зараз на місці працюють рятувальники. Інформацію щодо постраждалих уточнюється.

Хвилиною раніше Кличко написав, що на центр столиці заходять кілька ворожих БпЛА.

Оновлено о 02:45

Мер Києва повідомив, що: у Шевченківському районі палають автівки; в Оболонському БпЛА впали на територію однієї зі шкіл. Зараз на місце прямують екстрені служби.

"Також виклик медиків у Подільський район. Перебувайте в укриттях! Масована атака на столицю триває", — додав Кличко.

Оновлено о 02:55

"У Дніпровському районі задимлення в нежитловій забудові. В Оболонському пожежа в нежитловій будівлі. Також виклик медиків у Дарницький район", — пише мер столиці.

Він попередив, що станом на цю хвилину, на столицю залітає нова партія БпЛА.

Оновлено о 03:04

Ткаченко написав, що у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.

Оновлено о 03:08

"У Дарницькому районі медики оглядають одного постраждалого", — поінформував Кличко.

Оновлено о 03:11

"У Шевченківському районі горить житловий будинок. Є постраждала жінка, їй надають допомогу", — пише Тимур Ткаченко.

Оновлено о 03:16

Кличко повідомив нові дані щодо наслідків атаки. Зокрема, у Подільському та Дарницькому районах фіксується падіння уламків на відкриттів місцеві. Також є доповнення щодо останнього району.

"Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці. Також у Дарницькому районі, попередньо, уламки впали на приватний будинок", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Києва та області

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві вже неодноразово лунали звуки вибухів. Зокрема, це відбувалося під час атаки БпЛА, а також після повідомлення Повітряних сил ЗСУ про загрозу балістики та фіксацію ракет, які летіли в напрямку столиці.

Крім того, пізно ввечері, 10 червня, вибухи лунали в Київській області. На тлі фіксації БпЛА, в регіоні працювали сили ППО.