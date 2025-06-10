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Главная Киев Россияне атаковали Киев дронами — что известно о последствиях

Россияне атаковали Киев дронами — что известно о последствиях

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Дата публикации 10 июня 2025 02:31
Обстрел Киева 10 июня - в нескольких районах зафиксированы повреждения
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В ночь на 10 июня россияне атакуют Киев большим количеством дронов. В результате обстрела в нескольких районах столицы уже зафиксированы повреждения и пожары. 

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

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Последствия обстрела Киева в ночь на 10 июня

"В результате вражеской атаки предварительно есть повреждения в Деснянском, Оболонском, Шевченковском районах. Информация о масштабе уточняется", — написал он.

Он добавил, что вражеская атака продолжается. Вражеские БпЛА атакуют одновременно несколько районов города. В столице работает ПВО.

Обновлено в 02:32

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сразу в три района вызвали медиков - Дарницкий, Шевченковский и Оболонский.

"Бригады направляются. На столицу еще заходит большое количество БпЛА. Находитесь в укрытиях", — добавил он.

Обновлено в 02:37

"Сейчас есть информация о ряде локаций с фиксацией падения обломков сбитых целей, повреждений в результате российской атаки: Деснянский, Шевченковский, Подольский, Дарницкий, Оболонский районы", — информирует Ткаченко.

Он уточнил, что есть повреждения жилых домов и пожары. Сейчас на месте работают спасатели. Информацию о пострадавших уточняется.

Минутой ранее Кличко написал, что на центр столицы заходят несколько вражеских БпЛА.

Обновлено в 02:45

Мэр Киева сообщил, что: в Шевченковском районе горят машины; в Оболонском БпЛА упали на территорию одной из школ. Сейчас на место направляются экстренные службы.

"Также вызов медиков в Подольский район. Находитесь в укрытиях! Массированная атака на столицу продолжается", — добавил Кличко.

Обновлено в 02:55

"В Днепровском районе задымление в нежилой застройке. В Оболонском пожар в нежилом здании. Также вызов медиков в Дарницкий район", — пишет мэр столицы.

Он предупредил, что по состоянию на эту минуту, на столицу залетает новая партия БпЛА.

Обновлено в 03:04

Ткаченко написал, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории нежилого здания.

Обновлено в 03:08

"В Дарницком районе медики осматривают одного пострадавшего", — сообщил Кличко.

Обновлено в 03:11

"В Шевченковском районе горит жилой дом. Есть пострадавшая женщина, ей оказывают помощь", — пишет Тимур Ткаченко.

Обновлено в 03:16

Кличко сообщил новые данные о последствиях атаки. В частности, в Подольском и Дарницком районах фиксируется падение обломков на открытий местные. Также есть дополнения относительно последнего района.

"Одному пострадавшему в Дарницком районе медики оказали помощь на месте. Также в Дарницком районе, предварительно, обломки упали на частный дом", — говорится в сообщении.

Обновлено в 03:32

"В Шевченковском районе горит балкон в жилом доме. Также пожар в жилом массиве в Оболонском районе", — написал Кличко.

Обновлено в 03:35

Ткаченко информирует, что в Шевченковском районе возник еще один пожар в многоэтажке по другому адресу. В Голосеевском районе тем временем фиксируется разрушение в бизнес-центре.

Кличко тем временем сообщил, что на Оболони в жилом массиве, горит помещение аптеки.

Обновлено в 04:04

"В Шевченковском районе пожар в здании бизнес-центра. Кроме БпЛА на Киев летят еще и ракеты", — предупредил мэр столицы.

Обстрел Киева и области

Напомним, что этой ночью в Киеве уже неоднократно раздавались звуки взрывов. В частности, это происходило во время атаки БпЛА, а также после сообщения Воздушных сил ВСУ об угрозе баллистики и фиксации ракет, которые летели в направлении столицы.

Кроме того, поздно вечером, 10 июня, взрывы раздавались в Киевской области. На фоне фиксации БпЛА, в регионе работали силы ПВО.

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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