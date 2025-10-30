Обстріли Київщини 30 жовтня — росіяни били по житлових будинках

Пошкоджений будинок після атаки РФ. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Російська окупаційна армія у ніч проти 30 жовтня атакувала населені пункти у Київській області. Під ударом опинилися житлові будинки.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

Обстріли Київської області 30 жовтня

Калашник розповів, що влучань в об'єкти інфраструктури не було, але є пошкоджені житлові будинки. Також відомо, що у Борисполі постраждала 35-річна жінка. Зараз вона перебуває у лікарні, де отримує усю необхідну допомогу. Вона отримала термічні опіки тіла, різані та рвані рани нижніх і верхніх кінцівок та перелом ключиці.

Пошкоджений автомобіль внаслідок обстрілу. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Наслідки обстрілу Київщини. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Пошкоджений будинок на Київщині. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Пошкоджений будинок після обстрілу. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Автобус після атаки. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Наслідки атаки на Київську область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Водночас у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджено дев'ять автомобілів та вісім автобусів, ще два автомобілі знищено. А у Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.

"Особлива подяка нашим мисливцям за "шахедами" з проєкту "Чисте небо". Завдяки їх злагодженій роботі на рубежах області знищено шість десятків ворожих дронів. Як би не професійна робота наших воїнів, наслідки для Київщини могли бути гіршими", — сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, у Львівській області від обстрілів 30 жовтня постраждали критичні об'єкти. В регіоні запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії.

Також серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції ДТЕК у різних областях. Це вже третя масштабна атака на теплоелектростанції ДТЕК упродовж жовтня.