Россияне атаковали жилые дома на Киевщине — есть пострадавшие

Россияне атаковали жилые дома на Киевщине — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 11:25
обновлено: 11:45
Обстрелы Киевщины 30 октября — россияне били по жилым домам
Поврежденный дом после атаки РФ. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Российская оккупационная армия в ночь на 30 октября атаковала населенные пункты в Киевской области. Под ударом оказались жилые дома.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Киевской области 30 октября

Калашник рассказал, что попаданий в объекты инфраструктуры не было, но есть поврежденные жилые дома. Также известно, что в Борисполе пострадала 35-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице, где получает всю необходимую помощь. Она получила термические ожоги тела, резаные и рваные раны нижних и верхних конечностей и перелом ключицы.

Удар по Київській області 30 жовтня
Поврежденный автомобиль в результате обстрела. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Обстріли Київщини 30 жовтня
Последствия обстрела Киевской области. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Атака на Київську область 30 жовтня
Поврежденный дом на Киевщине. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
РФ атакувала Київщину 30 жовтня
Поврежденный дом после обстрела. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Наслідки обстрілів Київщини 30 жовтня
Автобус после атаки после обстрела. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Удар по Київщині 30 жовтня
Последствия атаки на Киевскую область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

В то же время в Бориспольском районе повреждены семь частных домов, здания предприятия, в трех многоэтажках выбиты окна. Также повреждены девять автомобилей и восемь автобусов, еще два автомобиля уничтожены. А в Белоцерковском районе поврежден один частный дом.

"Особая благодарность нашим охотникам за "шахедами" из проекта "Чистое небо". Благодаря их слаженной работе на рубежах области уничтожено шесть десятков вражеских дронов. Если бы не профессиональная работа наших воинов, последствия для Киевщины могли быть хуже", — сказал глава ОГА.

Напомним, во Львовской области от обстрелов 30 октября пострадали критические объекты. В регионе введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Также серьезные повреждения получили теплоэлектростанции ДТЭК в разных областях. Это уже третья масштабная атака на теплоэлектростанции ДТЭК в течение октября.

Киевская область обстрелы дом война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
