Обстрелы Киевщины 30 октября — россияне били по жилым домам

Поврежденный дом после атаки РФ. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Российская оккупационная армия в ночь на 30 октября атаковала населенные пункты в Киевской области. Под ударом оказались жилые дома.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram.

Обстрелы Киевской области 30 октября

Калашник рассказал, что попаданий в объекты инфраструктуры не было, но есть поврежденные жилые дома. Также известно, что в Борисполе пострадала 35-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице, где получает всю необходимую помощь. Она получила термические ожоги тела, резаные и рваные раны нижних и верхних конечностей и перелом ключицы.

Поврежденный автомобиль в результате обстрела. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Последствия обстрела Киевской области. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Поврежденный дом на Киевщине. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Поврежденный дом после обстрела. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Автобус после атаки после обстрела. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Последствия атаки на Киевскую область. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

В то же время в Бориспольском районе повреждены семь частных домов, здания предприятия, в трех многоэтажках выбиты окна. Также повреждены девять автомобилей и восемь автобусов, еще два автомобиля уничтожены. А в Белоцерковском районе поврежден один частный дом.

"Особая благодарность нашим охотникам за "шахедами" из проекта "Чистое небо". Благодаря их слаженной работе на рубежах области уничтожено шесть десятков вражеских дронов. Если бы не профессиональная работа наших воинов, последствия для Киевщины могли быть хуже", — сказал глава ОГА.

Напомним, во Львовской области от обстрелов 30 октября пострадали критические объекты. В регионе введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Также серьезные повреждения получили теплоэлектростанции ДТЭК в разных областях. Это уже третья масштабная атака на теплоэлектростанции ДТЭК в течение октября.