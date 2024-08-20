Росіяни зранку атакували Київ крилатими ракетами, попередньо — без руйнувань та потерпілих

Політ ракет. Ілюстративне фото: varta1.com.ua

Вранці, 20 серпня, війська РФ атакували Київ з північного напрямку. Ймовірно випустили крилаті ракети на кшталт Іскандер-К.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації в Telegram.

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За попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К.

"Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця! Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста", — йдеться у повідомленні.

За інформацію на цю хвилину — в Києві без руйнувань та потерпілих.