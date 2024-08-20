Россияне утром атаковали Киев крылатыми ракетами, предварительно без разрушений и пострадавших.

Полет ракет. Иллюстративное фото: varta1.com.ua

Утром, 20 августа, войска РФ атаковали Киев с северного направления. Вероятно выпустили крылатые ракеты типа Искандер-К.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

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По предварительной информации, враг атаковал столицу Украины с северного направления вероятно крылатыми ракетами типа Искандер-К.

"Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце! Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу", — говорится в сообщении.

За информацию на эту минуту — в Киеве без разрушений и пострадавших.