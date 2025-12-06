Обстріл Київщини 6 грудня — ДСНС повідомила про наслідки та постраждалих — фото

Російська армія завдала удару по Київщині — є постраждалі
У ніч проти 6 грудня російська армія атакувала Київщину. Під масованим обстрілом з боку ворога опинилися Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони.
Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.
Армія РФ завдала масованого удару по Київщині
За попередньою інформацією, внаслідок ударів постраждали щонайменше троє людей.
У Фастові через ворожі обстріли виникли пожежі на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо. Значна частина інфраструктури була зруйнована.
У Нових Петрівцях Вишгородського району уламки збитого БпЛА спричинили масштабну пожежу у складській будівлі площею близько 5500 кв. м. Також загорілися три вантажні автомобілі, зруйновано один житловий будинок та ще шість — пошкоджено.
У Нежиловичах Бучанського району внаслідок удару виникла пожежа і частково зруйнована приватна будівля. Інформація про додаткові пошкодження уточнюється.
На місці влучань продовжують працювати рятувальники, які ліквідують наслідки російської атаки.
Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня російська армія завдала масованого удару по Україні — ворог атакував крилатими ракетами та БпЛА.
Крім того, армія РФ завдала дронового удару по Луцьку — у місті є влучання.
