Обстріл Київщини 6 грудня — ДСНС повідомила про наслідки та постраждалих — фото

Ліквідація пожежі на Київщині. Фото: ДСНС

У ніч проти 6 грудня російська армія атакувала Київщину. Під масованим обстрілом з боку ворога опинилися Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Армія РФ завдала масованого удару по Київщині

За попередньою інформацією, внаслідок ударів постраждали щонайменше троє людей.

У Фастові через ворожі обстріли виникли пожежі на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо. Значна частина інфраструктури була зруйнована.

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

У Нових Петрівцях Вишгородського району уламки збитого БпЛА спричинили масштабну пожежу у складській будівлі площею близько 5500 кв. м. Також загорілися три вантажні автомобілі, зруйновано один житловий будинок та ще шість — пошкоджено.

Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

У Нежиловичах Бучанського району внаслідок удару виникла пожежа і частково зруйнована приватна будівля. Інформація про додаткові пошкодження уточнюється.

На місці влучань продовжують працювати рятувальники, які ліквідують наслідки російської атаки.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня російська армія завдала масованого удару по Україні — ворог атакував крилатими ракетами та БпЛА.

Крім того, армія РФ завдала дронового удару по Луцьку — у місті є влучання.