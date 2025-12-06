Видео
Главная Киев Армия РФ нанесла удар по Киевской области — есть пострадавшие

Армия РФ нанесла удар по Киевской области — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 09:09
Обстрел Киевщины 6 декабря — ГСЧС сообщила о последствиях и пострадавших — фото
Ликвидация пожара на Киевщине. Фото: ГСЧС

В ночь на 6 декабря российская армия атаковала Киевскую область. Под массированным обстрелом со стороны врага оказались Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

По предварительной информации, в результате ударов пострадали по меньшей мере три человека.

В Фастове из-за вражеских обстрелов возникли пожары на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо. Значительная часть инфраструктуры была разрушена.

Обстріл Київщини 6 грудня
Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС

В Новых Петровцах Вышгородского района обломки сбитого БпЛА вызвали масштабный пожар в складском здании площадью около 5500 кв. м. Также загорелись три грузовых автомобиля, разрушен один жилой дом и еще шесть — повреждены.

Атака на Київщину 6 грудня
Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

В Нежиловичах Бучанского района в результате удара возник пожар и частично разрушено частное здание. Информация о дополнительных повреждениях уточняется.

На месте попаданий продолжают работать спасатели, которые ликвидируют последствия российской атаки.

Обстріл Київщини 6 грудня
Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 6 декабря российская армия нанесла массированный удар по Украине — враг атаковал крылатыми ракетами и БПЛА.

Кроме того, армия РФ нанесла дронового удара по Луцку — в городе есть попадания.

ГСЧС Киевская область обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
