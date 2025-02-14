Обстріл ЧАЕС 14 лютого — існує загроза витоку радіоактивних речовин

Наслідки російської атаки на ЧАЕС 14 лютого. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Головний інженер Чорнобильської атомної електростанції Олександр Тітарчук заявив про загрозу витоку радіоактивних речовин. Однак наразі ситуація контрольована.

Про це Олександр Тітарчук сказав в коментарі "Укрінформу" у пʼятницю, 14 лютого.

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"Ймовірність витоку радіоактивних речовин тепер є в силу тих, чи інших якихось дій, які можуть бути на старому обʼєкті укриття", — наголосив Тітарчук.

Уламки російського дрона на ЧАЕС. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

За його словами, наразі ситуація контрольована, перевищень контрольних рівнів стосовно радіаційного фону на майданчику не зафіксовано.

Крім того, очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко заявив, що ще 15 метрів в сторону і була б радіаційна аварія. За його словами, наслідки могли б бути катастрофічними.

"На сьогодні є ситуація контрольована", — додав Іщенко.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російські окупанти завдали удару дроном з фугасною бойовою частиною по укриттю на Чорнобильській атомній електростанції.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що противник навмисно атакував станцію в день конференції в Мюнхені.