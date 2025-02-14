Обстріл ЧАЕС 14 лютого — існує загроза витоку радіоактивних речовин

Російська атака на ЧАЕС — існує загроза витоку радіації
Головний інженер Чорнобильської атомної електростанції Олександр Тітарчук заявив про загрозу витоку радіоактивних речовин. Однак наразі ситуація контрольована.
Про це Олександр Тітарчук сказав в коментарі "Укрінформу" у пʼятницю, 14 лютого.
Наслідки атаки Росії на ЧАЕС
"Ймовірність витоку радіоактивних речовин тепер є в силу тих, чи інших якихось дій, які можуть бути на старому обʼєкті укриття", — наголосив Тітарчук.
За його словами, наразі ситуація контрольована, перевищень контрольних рівнів стосовно радіаційного фону на майданчику не зафіксовано.
Крім того, очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко заявив, що ще 15 метрів в сторону і була б радіаційна аварія. За його словами, наслідки могли б бути катастрофічними.
"На сьогодні є ситуація контрольована", — додав Іщенко.
Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російські окупанти завдали удару дроном з фугасною бойовою частиною по укриттю на Чорнобильській атомній електростанції.
Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що противник навмисно атакував станцію в день конференції в Мюнхені.
Читайте Новини.LIVE!