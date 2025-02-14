Обстрел ЧАЭС 14 февраля — существует угроза утечки радиоактивных веществ

Последствия российской атаки на ЧАЭС 14 февраля. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Главный инженер Чернобыльской атомной электростанции Александр Титарчук заявил об угрозе утечки радиоактивных веществ. Однако сейчас ситуация контролируемая.

Об этом Александр Титарчук сказал в комментарии "Укринформу" в пятницу, 14 февраля.

Читайте также:

Последствия атаки России на ЧАЭС

"Вероятность утечки радиоактивных веществ теперь есть в силу тех или иных каких-то действий, которые могут быть на старом объекте укрытия", — подчеркнул Титарчук.

Обломки российского дрона на ЧАЭС. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

По его словам, сейчас ситуация контролируемая, превышений контрольных уровней по радиационному фону на площадке не зафиксировано.

Кроме того, глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко заявил, что еще 15 метров в сторону и была бы радиационная авария. По его словам, последствия могли бы быть катастрофическими.

"На сегодня ситуация контролируемая", — добавил Ищенко.

Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты нанесли удар дроном с фугасной боевой частью по укрытию на Чернобыльской атомной электростанции.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противник намеренно атаковал станцию в день конференции в Мюнхене.