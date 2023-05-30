Росіяни обстріляли 30 травня Київ — фоторепортаж

Російська нічна атака Києва: фоторепортаж наслідків
У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.
Новини.LIVE дізналися усі деталі нічної атаки столиці.
Нічна атака Києва 30 травня
У КМВА повідомляли, що у декількох районах Києва виявили падіння уламків від збитого БпЛА. Найбільше постраждав Голосіївський район, де уламки вибили вікна та вирвали двері в кількох квартирах. Внаслідок цього одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди
З будинку було евакуйовано понад 20 людей.
"За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників р*шистів. (Остаточні дані — у звітах Генштабу і Повітряних Сил)", — йдеться в повідомленні КМВА.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни здійснили масовану атаку на столицю з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже три години. У небі над Києвом знищили 20 "шахедів".