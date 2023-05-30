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Российская ночная атака Киева: фоторепортаж о последствиях

30 мая 2023 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне обстреляли 30 мая Киев — фоторепортаж
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались в нескольких районах города, есть погибшие и пострадавшие.

Новини.LIVE узнали все детали ночной атаки столицы.

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В КМВА сообщалось, что в нескольких районах Киева обнаружили падение обломков от сбитого БпЛА. Больше всего пострадал Голосеевский район, где обломки выбили окна и вырвали дверь в нескольких квартирах. В результате один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди

Из дома было эвакуировано более 20 человек.

"По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников р*шистов. (Окончательные данные — в отчетах Генштаба и Воздушных Сил)", — говорится в сообщении КМВА.

обстрелы Киева
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
обстрелы Киева
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
обстрелы Киева
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
обстрелы Киева
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE.
обстрелы Киева
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
обстрелы Киева
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
обстрелы Киева
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
обстрелы Киева
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
обстрелы Киева
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
обстрелы Киева
Последствия обстрела в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня ночью россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов".

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