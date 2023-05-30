Россияне обстреляли 30 мая Киев — фоторепортаж

Российская ночная атака Киева: фоторепортаж о последствиях
В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались в нескольких районах города, есть погибшие и пострадавшие.
Новини.LIVE узнали все детали ночной атаки столицы.
Ночная атака Киева 30 мая
В КМВА сообщалось, что в нескольких районах Киева обнаружили падение обломков от сбитого БпЛА. Больше всего пострадал Голосеевский район, где обломки выбили окна и вырвали дверь в нескольких квартирах. В результате один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди
Из дома было эвакуировано более 20 человек.
"По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников р*шистов. (Окончательные данные — в отчетах Генштаба и Воздушных Сил)", — говорится в сообщении КМВА.
Напомним, сегодня ночью россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов".