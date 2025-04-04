Атака дронами на Київщині 4 квітня — наслідки та постраждалі

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

У ніч на 4 квітня російські ударні безпілотники атакували територію Броварського району Київської області. Унаслідок ворожої атаки постраждали люди та зазнала серйозних пошкоджень цивільна інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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За офіційними повідомленнями, ворожі БпЛА влучили у парковку, де спалахнули два вантажні та два легкові автомобілі. Ще 19 транспортних засобів отримали пошкодження. Також зафіксовано загоряння автосалону, вогонь охопив шість автомобілів усередині приміщення, проте вогнеборцям вдалося врятувати розташовану поруч адміністративну будівлю.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Київщини

Вогонь знищив будівлю. Фото: ДСНС Київщини

Згорілі вантажівки та інші машини. Фото: ДСНС Київщини

Унаслідок атаки травмовано двоє людей. На місці працювали підрозділи ДСНС — до ліквідації наслідків було залучено 62 рятувальники та 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, російські війська нещодавно атакували ударним дроном багатоповерхівку у Харкові.

Не припинилися атаки на Харків й вчора, 3 квітня. А сьогодні, 4 квітня, стало відомо, що кількість загиблих зросла.