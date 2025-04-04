Атака дронами на Киевщине 4 апреля — последствия и пострадавшие

Российские БпЛА атаковали Киевскую область ночью — последствия
В ночь на 4 апреля российские ударные беспилотники атаковали территорию Броварского района Киевской области. В результате вражеской атаки пострадали люди и получила серьезные повреждения гражданская инфраструктура.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Российские беспилотники попали в парковку
По официальным сообщениям, вражеские БпЛА попали в парковку, где вспыхнули два грузовых и два легковых автомобиля. Еще 19 транспортных средств получили повреждения. Также зафиксировано возгорание автосалона, огонь охватил шесть автомобилей внутри помещения, однако пожарным удалось спасти расположенное рядом административное здание.
В результате атаки травмированы два человека. На месте работали подразделения ГСЧС - к ликвидации последствий были привлечены 62 спасателя и 14 единиц техники.
Напомним, российские войска недавно атаковали ударным дроном многоэтажку в Харькове.
Не прекратились атаки на Харьков и вчера, 3 апреля. А сегодня, 4 апреля, стало известно, что количество погибших возросло.
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