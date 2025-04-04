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Российские БпЛА атаковали Киевскую область ночью — последствия

4 апреля 2025 07:59
Анастасия Постоенко - Редактор
Атака дронами на Киевщине 4 апреля — последствия и пострадавшие
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 4 апреля российские ударные беспилотники атаковали территорию Броварского района Киевской области. В результате вражеской атаки пострадали люди и получила серьезные повреждения гражданская инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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По официальным сообщениям, вражеские БпЛА попали в парковку, где вспыхнули два грузовых и два легковых автомобиля. Еще 19 транспортных средств получили повреждения. Также зафиксировано возгорание автосалона, огонь охватил шесть автомобилей внутри помещения, однако пожарным удалось спасти расположенное рядом административное здание.

Броварський район
Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Киевщины
Атака шахедів Броварський
Огонь уничтожил здание. Фото: ГСЧС Киевской области
Київська область дрони
Сгоревшие грузовики и другие машины. Фото: ГСЧС Киевской области

В результате атаки травмированы два человека. На месте работали подразделения ГСЧС - к ликвидации последствий были привлечены 62 спасателя и 14 единиц техники.

Напомним, российские войска недавно атаковали ударным дроном многоэтажку в Харькове.

Не прекратились атаки на Харьков и вчера, 3 апреля. А сегодня, 4 апреля, стало известно, что количество погибших возросло.

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