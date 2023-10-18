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Російський агент планував теракт біля метро Києва

18 жовтня 2023 15:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російський агент планував теракт біля метро Києва
Станція столичного метро "Арсенальна". Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський агент готував теракт у Києві біля станції метро "Арсенальна". Йому вже оголосили підозру.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Підготовка до теракту

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру агенту російських спецслужб. 

"Йому інкриміновано незакінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, зберігання та передачу саморобного вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Російський агент, який готував теракт у Києві
Російський агент, який готував теракт у Києві. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Підозрюваним виявився майор РФ та співробітник однієї зі спецслужб з позивним "Мексиканець".

У 2014 році фігурант прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп, які вестимуть підривну діяльність на території України.

Агент діяв під керівництвом російських кураторів. Відповідно до їх вказівок, зловмисник завербував мешканку Луганська, яка мала вчинити теракт у центрі Києва. 

Для цього російський агент спорядив жінку вибуховим пристроєм, розробив маршрут та організував виїзд до столиці України.

Наприкінці 2014 року співробітники Служби безпеки України затримали зловмисницю біля станції метро "Арсенальна". Там вона залишила сумку з трьома кілограмами тротилу та електродетонатором.

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Сумка, яку залишили біля "Арсенальної". Фото: t.me/pgo_gov_ua

"За оперативними даними, наразі підозрюваний агент перебуває на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини, де продовжує вести розвідувально-підривну діяльність проти України", — йдеться у повідомленні.

Його оголосили у розшук.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні засудили зрадника, який здавав позиції ЗСУ у Бахмуті Донецької області. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали, що на Харківщині повідомили про підозру колишній поліцейській у державній зраді. Під час окупації Куп'янського району вона почала співпрацювати з росіянами. 

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