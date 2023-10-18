Российский агент планировал теракт возле метро Киева

Станция столичного метро "Арсенальная". Фото: google.com

Российский агент готовил теракт в Киеве возле станции метро "Арсенальная". Ему уже объявили подозрение.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Подготовка к теракту

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении агенту российских спецслужб.

"Ему инкриминируется незаконченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц, хранение и передача самодельного взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Российский агент, готовивший теракт в Киеве. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Подозреваемым оказался майор РФ и сотрудник одной из спецслужб с позывным "Мексиканец".

В 2014 году фигурант прибыл во временно оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательных групп, которые будут вести подрывную деятельность на территории Украины.

Агент действовал под руководством российских кураторов. Согласно их указаниям злоумышленник завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить теракт в центре Киева.

Для этого российский агент снарядил женщину взрывным устройством, разработал маршрут и организовал выезд в столицу Украины.

В конце 2014 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленницу возле станции метро "Арсенальная". Там она оставила сумку с тремя килограммами тротила и электродетонатором.

Сумка, которую оставили возле "Арсенальной". Фото: t.me/pgo_gov_ua

"По оперативным данным, сейчас подозреваемый агент находится на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, где продолжает вести разведывательно-подрывную деятельность против Украины", — говорится в сообщении.

Его объявили в розыск.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Украине осудили предателя, который сдавал позиции ВСУ в Бахмуте Донецкой области. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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