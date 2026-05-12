Розбещував учениць у Києві: дитячому тренеру загрожує в'язниця

Тренування з джиу-джитсу. Фото: кадр з відео

У Києві перед судом постане 37-річний професійний спортсмен та дитячий тренер із бразильського джиу-джитсу, якого обвинувачують у багаторічному сексуальному насильстві над малолітніми вихованками. Чоловіка вдалося викрити завдяки прихованій камері прямо під час індивідуального заняття з 11-річною дівчинкою, після чого з'ясувалося, що свої перші злочини він почав вчиняти ще вісім років тому в Запоріжжі.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

Тренер з джиу-джитцу розбещував учнів в Києві

Столичний суд розглядає справу 37-річного професійного спортсмена та дитячого тренера з бразильського джиу-джитсу. Фігурант перебуває під вартою за звинуваченням у сексуальному насильстві та розпусних діях щодо своїх малолітніх учениць. Покласти край злочинам допомогла прихована відеокамера, встановлена у спортивній залі, яка й зафіксувала чергову спробу тренера здійснити наругу над дитиною.

"Чоловік проводив індивідуальні заняття для дітей. Батьки привели до нього 11-річну доньку, сподіваючись на розвиток та соціалізацію дитини. Натомість вона стала жертвою просто під час занять. Залишаючись наодинці з дівчинкою, тренер вчинив сексуальне насильство та згодом повторював його знову. Він цілеспрямовано використовував довіру дитини та її вразливість. Через вік дівчинка просто не розуміла, що відбувається, а тренер запевняв, що в його діях немає нічого поганого, але переконував скоєне приховувати", — розповів Руслан Кравченко.

Гучний розголос навколо затримання в Києві дозволив слідству виявити ще один епізод і встановити, що чоловік залишався безкарним протягом восьми років. З-за кордону до правоохоронців звернулася його колишня вихованка із Запоріжжя, яка впізнала свого кривдника. Вона наважилася розповісти, що перші злочини він скоїв ще у 2017 році, коли їй також було 11 років і вона зазнала насильства від цього ж тренера.

Генеральний прокурор назвав поведінку підсудного із невизнанням вини типовою і запевнив, що це йому не допоможе уникнути відповідальності.

"Захист дітей — обов'язок держави. Моя позиція як Генерального прокурора незмінна: за злочини проти неповнолітніх — максимальне покарання. Без винятків і без компромісів. Особливо коли кривдником є людина, якій дитина довіряла", — наголосив очільник відомства.

