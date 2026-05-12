Развращал учениц в Киеве: детскому тренеру грозит тюрьма

Тренировка по джиу-джитсу. Фото: кадр из видео

В Киеве перед судом предстанет 37-летний профессиональный спортсмен и детский тренер по бразильскому джиу-джитсу, которого обвиняют в многолетнем сексуальном насилии над малолетними воспитанницами. Мужчину удалось разоблачить благодаря скрытой камере прямо во время индивидуального занятия с 11-летней девочкой, после чего выяснилось, что свои первые преступления он начал совершать еще восемь лет назад в Запорожье.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

Тренер по джиу-джитцу развращал учеников в Киеве

Столичный суд рассматривает дело 37-летнего профессионального спортсмена и детского тренера по бразильскому джиу-джитсу. Фигурант находится под стражей по обвинению в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении своих малолетних учениц. Положить конец преступлениям помогла скрытая видеокамера, установленная в спортивном зале, которая и зафиксировала очередную попытку тренера совершить надругательство над ребенком.

"Мужчина проводил индивидуальные занятия для детей. Родители привели к нему 11-летнюю дочь, надеясь на развитие и социализацию ребенка. Вместо этого она стала жертвой прямо во время занятий. Оставаясь наедине с девочкой, тренер совершил сексуальное насилие и впоследствии повторял его снова. Он целенаправленно использовал доверие ребенка и его уязвимость. В силу возраста девочка просто не понимала, что происходит, а тренер уверял, что в его действиях нет ничего плохого, но убеждал содеянное скрывать", — рассказал Руслан Кравченко.

Громкая огласка вокруг задержания в Киеве позволила следствию выявить еще один эпизод и установить, чтомужчина оставался безнаказанным в течение восьми лет. Из-за границы к правоохранителям обратилась его бывшая воспитанница из Запорожья, которая узнала своего обидчика. Она решилась рассказать, что первые преступления он совершил еще в 2017 году, когда ей также было 11 лет и она подверглась насилию от этого же тренера.

Генеральный прокурор назвал поведение подсудимого с непризнанием вины типичным и заверил, что это ему не поможет избежать ответственности.

"Защита детей — обязанность государства. Моя позиция как Генерального прокурора неизменна: за преступления против несовершеннолетних — максимальное наказание. Без исключений и без компромиссов. Особенно когда обидчиком является человек, которому ребенок доверял", — подчеркнул глава ведомства.

