Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Развращал учениц в Киеве: детскому тренеру грозит тюрьма

Развращал учениц в Киеве: детскому тренеру грозит тюрьма

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 11:51
Развращал учениц в Киеве: детскому тренеру грозит тюрьма
Тренировка по джиу-джитсу. Фото: кадр из видео

В Киеве перед судом предстанет 37-летний профессиональный спортсмен и детский тренер по бразильскому джиу-джитсу, которого обвиняют в многолетнем сексуальном насилии над малолетними воспитанницами. Мужчину удалось разоблачить благодаря скрытой камере прямо во время индивидуального занятия с 11-летней девочкой, после чего выяснилось, что свои первые преступления он начал совершать еще восемь лет назад в Запорожье.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

Тренер по джиу-джитцу развращал учеников в Киеве

Столичный суд рассматривает дело 37-летнего профессионального спортсмена и детского тренера по бразильскому джиу-джитсу. Фигурант находится под стражей по обвинению в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении своих малолетних учениц. Положить конец преступлениям помогла скрытая видеокамера, установленная в спортивном зале, которая и зафиксировала очередную попытку тренера совершить надругательство над ребенком.

"Мужчина проводил индивидуальные занятия для детей. Родители привели к нему 11-летнюю дочь, надеясь на развитие и социализацию ребенка. Вместо этого она стала жертвой прямо во время занятий. Оставаясь наедине с девочкой, тренер совершил сексуальное насилие и впоследствии повторял его снова. Он целенаправленно использовал доверие ребенка и его уязвимость. В силу возраста девочка просто не понимала, что происходит, а тренер уверял, что в его действиях нет ничего плохого, но убеждал содеянное скрывать", — рассказал Руслан Кравченко.

Громкая огласка вокруг задержания в Киеве позволила следствию выявить еще один эпизод и установить, чтомужчина оставался безнаказанным в течение восьми лет. Из-за границы к правоохранителям обратилась его бывшая воспитанница из Запорожья, которая узнала своего обидчика. Она решилась рассказать, что первые преступления он совершил еще в 2017 году, когда ей также было 11 лет и она подверглась насилию от этого же тренера.

Читайте также:

Генеральный прокурор назвал поведение подсудимого с непризнанием вины типичным и заверил, что это ему не поможет избежать ответственности.

"Защита детей — обязанность государства. Моя позиция как Генерального прокурора неизменна: за преступления против несовершеннолетних — максимальное наказание. Без исключений и без компромиссов. Особенно когда обидчиком является человек, которому ребенок доверял", — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Новини.LIVE сообщали также о том, как в Харьковской области задержали бывшего полицейского. Он работал на российских военных и помогал им выполнять определенные задачи во время оккупации Изюма.

Также недавно в Одесской области наказали мужчину, который совершил надругательство по меньшей мере над 13 детьми разного возраста. Он заманивал их в свой дом и закрывал в комнате.

Киев развращение прокуратура насилие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации