Одну зі справ Майдану було закрито через давність

Засідання суду. Фото: Суспільне

Шевченківський суд Києва у п'ятницю, 24 травня, задовольнив клопотання про закриття справи щодо розгону мирних учасників під час Майдану у 2013 році. Причиною цього стало закінчення строку давності справи.

Про це пише Суспільне.

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У суді розглядали клопотання про закриття євромайданівської справи щодо розгону мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Обвинувальний акт передали до суду ще у 2015 році, а сьогодні справу закрили.

Відомо, що із підозрюваних зняли усі обвинувачення та арешт з їхнього майна. Як поділилася адвокат одного з учасників Олега Грабця, у справі нараховувалося близько 170 потерпілих.

"Він проти закриття. Нині я висловлюю його позицію, оскільки він є військовослужбовець і зараз перебуває на фронті. Його позиція ґрунтується на тому, що обвинувачені мають бути притягнені до відповідальності і те, що за такий тривалий час не завершили, це затягування захисту. Адже вони часто подавали клопотання про те, що не можуть взяти участь. Позиція мого потерпілого, що ми могли б встигнути", — сказала вона.

Серед усіх потерпілих від розгону мирної акції у залі перебувало двоє, оскільки велика кількість зараз на фронті, а декого вже немає в живих.

За словами одного з постраждалих, багато судових засідань відкладалися, що затягнуло судовий процес. Підозрюваний у побитті протестувальників під час розгону, колишній керівник управління громадської безпеки ГУ МВС Києва Олег Мариненко теж був присутній у судовій залі. Однак він відмовився коментувати судове рішення та заборонив знімати його на камеру.

У коментарі для "Суспільного" сторона потерпілих заявила, що буде оскаржувати рішення суду.

Нагадаємо, ДБР оголосило підозру севастопольським беркутівцям, які продовжили знущатись з активістів Майдану під час російської окупації Криму.

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