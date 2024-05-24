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Разгон протестующих — суд Киева закрыл одно из дел Майдана

24 мая 2024 19:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Одно из дел Майдана было закрыто из-за давности
Заседание суда. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Шевченковский суд Киева в пятницу, 24 мая, удовлетворил ходатайство о закрытии дела о разгоне мирных участников во время Майдана в 2013 году. Причиной тому стало истечение срока давности дела.

Об этом пишет Суспільне.

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В суде рассматривалось ходатайство о закрытии евромайдановского дела по разгону мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года. Обвинительный акт был передан в суд еще в 2015 году, а сегодня дело было закрыто.

Известно, что с подозреваемых были сняты все обвинения и арест с их имущества. Как поделилась адвокат одного из участников Олега Грабца, по делу насчитывалось около 170 потерпевших.

"Он против закрытия. Сейчас я выражаю его позицию, поскольку он военнослужащий и сейчас находится на фронте. Его позиция основывается на том, что обвиняемые должны быть привлечены к ответственности и то, что за такое длительное время не завершили, это затягивание защиты. Ведь они часто подавали ходатайство о том, что не могут принять участие. Позиция моего потерпевшего, что мы могли бы успеть", — сказала она.

Среди всех пострадавших от разгона мирной акции в зале находились двое, поскольку большое количество сейчас на фронте, а некоторых уже нет в живых.

По словам одного из пострадавших, многие судебные заседания откладывались, что затянуло судебный процесс. Подозреваемый в избиении протестующих во время разгона бывший руководитель управления общественной безопасности ГУ МВД Киева Олег Мариненко тоже присутствовал в зале суда. Однако он отказался комментировать судебное решение и запретил его снимать на камеру.

В комментарии для "Суспільного" сторона потерпевших заявила, что будет оспаривать решение суда.

Напомним, ГБР объявило подозрение севастопольским беркутовцам, которые продолжили издеваться над активистами Майдана во время российской оккупации Крыма.

Также мы писали, что во Львове заочно судили начальника штаба спецподразделения "Беркут" ГУ МВД Украины во Львовской области, майора Сергея Голуба. Суд назначил ему десять лет лишения свободы.

Киев
суд
протесты
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