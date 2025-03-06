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Розігріє до +17 °C — якою буде погода у Києві завтра

6 березня 2025 15:11
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 7 березня 2025 року в Києві та Київській області
Сильний вітер та тепло. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Києві та Київській області у п'ятницю, 7 березня, буде з хмарними проясненнями. Водночас температура повітря підніметься до +17 °C. 

Про це повідомили синоптики Sinoptik.ua.

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Синоптики розповіли, що у Києві та області завтра буде похмура погода. У другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. 

Опадів не передбачається, але можливий сильний рвучкий вітер. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5...+9 °C, а вдень підніметься до +14...+17 °C. 

погода у Києві 7 березня
Прогноз погоди у Києві 7 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у низці областей будуть пориви вітру. Попри це всіх регіонах буде тепла весняна погода. 

Крім того, метеозалежні люди сьогодні можуть відчути погіршення самопочуття, адже на Сонці відбулося вісім небезпечних спалахів

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