Прогноз погоди на 7 березня 2025 року в Києві та Київській області

Сильний вітер та тепло. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та Київській області у п'ятницю, 7 березня, буде з хмарними проясненнями. Водночас температура повітря підніметься до +17 °C.

Про це повідомили синоптики Sinoptik.ua.

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Погода у Києві та області 7 березня

Синоптики розповіли, що у Києві та області завтра буде похмура погода. У другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами.

Опадів не передбачається, але можливий сильний рвучкий вітер. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5...+9 °C, а вдень підніметься до +14...+17 °C.

Прогноз погоди у Києві 7 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у низці областей будуть пориви вітру. Попри це всіх регіонах буде тепла весняна погода.

Крім того, метеозалежні люди сьогодні можуть відчути погіршення самопочуття, адже на Сонці відбулося вісім небезпечних спалахів.