Прогноз погоды на 7 марта 2025 года в Киеве и Киевской области на 7 марта 2025 года

Сильный ветер и тепло. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области в пятницу, 7 марта, будет с облачными прояснениями. В то же время температура воздуха поднимется до +17 °C.

Об этом сообщили синоптики Sinoptik.ua.

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Погода в Киеве и области 7 марта

Синоптики рассказали, что в Киеве и области завтра будет пасмурная погода. Во второй половине дня небо прояснится и вскоре снова спрячется за облаками.

Осадков не предвидится, но возможен сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+9 °C, а днем поднимется до +14...+17 °C.

Прогноз погоды в Киеве 7 марта. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 6 марта, в ряде областей будут порывы ветра. Несмотря на это во всех регионах будет теплая весенняя погода.

Кроме того, метеозависимые люди сегодня могут почувствовать ухудшения самочувствия, ведь на Солнце произошло восемь опасных вспышек.