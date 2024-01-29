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Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів — у Києві почався суд над підозрюваними

29 січня 2024 16:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів — у Києві почався суд над підозрюваними
Екскерівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ Олександр Лієв. Фото: скриншот з відео Ми Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві сьогодні, 29 січня, розпочалося судове засідання у справі розтрати коштів на закупівлю боєприпасів. Планується обрання запобіжного заходу для екскерівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, якого звинувачують в розкраданні 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє Ми Україна.

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Судове засідання над Лієвим у справі розкрадання 1,5 млрд грн

Стало відомо, що у Вищому антикорупційному суді стартувало судове засідання у справі Олександра Лієва. Колишньому керівнику Департаменту розвитку озброєння МОУ оголосили підозру в розкраданні близько 1,5 млрд грн під час закупівлі боєприпасів.

Очікується, що сьогодні ВАКС обере запобіжний захід для корупціонера.

Що відомо про справу Лієва

Служба безпеки України прийшла з обшуками до чиновників Міністерства оборони та менеджерів "Львівського арсеналу". Їх підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для Збройних сил. 

В жовтні 2022 року фігуранти уклали контракт з МОУ щодо постачання 100 000 мінометних снарядів іноземного виробництва. Така кількість може покрити потреби фронту на два тижні.

Одну частину отриманих внаслідок угоди коштів зловмисники переказали на рахунок іноземного підприємства, а іншу —  на рахунок, не передбачений для таких потреб.

Внаслідок обшуків оголошено підозру групі людей, зокрема Олександру Лієву за розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил.

Київ
Міноборони
суд
корупція
Україна
боєприпаси
ВАКС
закупівлі

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