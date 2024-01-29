Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів — у Києві почався суд над підозрюваними

Екскерівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ Олександр Лієв. Фото: скриншот з відео Ми Україна

У Києві сьогодні, 29 січня, розпочалося судове засідання у справі розтрати коштів на закупівлю боєприпасів. Планується обрання запобіжного заходу для екскерівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, якого звинувачують в розкраданні 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє Ми Україна.

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Судове засідання над Лієвим у справі розкрадання 1,5 млрд грн

Стало відомо, що у Вищому антикорупційному суді стартувало судове засідання у справі Олександра Лієва. Колишньому керівнику Департаменту розвитку озброєння МОУ оголосили підозру в розкраданні близько 1,5 млрд грн під час закупівлі боєприпасів.

Очікується, що сьогодні ВАКС обере запобіжний захід для корупціонера.

Що відомо про справу Лієва

Служба безпеки України прийшла з обшуками до чиновників Міністерства оборони та менеджерів "Львівського арсеналу". Їх підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для Збройних сил.

В жовтні 2022 року фігуранти уклали контракт з МОУ щодо постачання 100 000 мінометних снарядів іноземного виробництва. Така кількість може покрити потреби фронту на два тижні.

Одну частину отриманих внаслідок угоди коштів зловмисники переказали на рахунок іноземного підприємства, а іншу — на рахунок, не передбачений для таких потреб.

Внаслідок обшуків оголошено підозру групі людей, зокрема Олександру Лієву за розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил.