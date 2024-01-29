Хищение 1,5 млрд грн на закупки боеприпасов — в Киеве начался суд над подозреваемыми
В Киеве сегодня, 29 января, началось судебное заседание по делу растраты средств на закупку боеприпасов. Планируется избрание меры пресечения для экс-главы Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, обвиняемого в хищении 1,5 млрд грн.
Об этом сообщает Мы Украина.
Судебное заседание над Лиевым по делу хищения 1,5 млрд грн
Стало известно, что в Высшем антикоррупционном суде началось судебное заседание по делу Александра Лиева. Бывшему руководителю Департамента развития вооружения МОУ объявлено подозрение в хищении около 1,5 млрд грн при закупке боеприпасов.
Ожидается, что сегодня ВАКС изберет меру пресечения для коррупционера.
Что известно о деле Лиева
Служба безопасности Украины пришла с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала". Их подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на покупку снарядов для Вооруженных сил.
В октябре 2022 года фигуранты заключили контракт с МОУ по поставке 100 000 минометных снарядов иностранного производства. Такое количество может покрыть потребности фронта в две недели.
Одну часть полученных в результате сделки средств злоумышленники перевели на счет иностранного предприятия, а другую — на счет, не предусмотренный для таких нужд.
В результате обысков объявлено подозрение группе людей, в частности Александру Лиеву за хищение 1,5 миллиарда гривен на закупки боеприпасов для Вооруженных сил.
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