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Хищение 1,5 млрд грн на закупки боеприпасов — в Киеве начался суд над подозреваемыми

29 января 2024 16:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Хищение 1,5 млрд грн на закупки боеприпасов — в Киеве начался суд над подозреваемыми
Экс-глава Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ Александр Лиев. Фото: скриншот с видео Мы Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве сегодня, 29 января, началось судебное заседание по делу растраты средств на закупку боеприпасов. Планируется избрание меры пресечения для экс-главы Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, обвиняемого в хищении 1,5 млрд грн.

Об этом сообщает Мы Украина.

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Стало известно, что в Высшем антикоррупционном суде началось судебное заседание по делу Александра Лиева. Бывшему руководителю Департамента развития вооружения МОУ объявлено подозрение в хищении около 1,5 млрд грн при закупке боеприпасов.

Ожидается, что сегодня ВАКС изберет меру пресечения для коррупционера.

Что известно о деле Лиева

Служба безопасности Украины пришла с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала". Их подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на покупку снарядов для Вооруженных сил.

В октябре 2022 года фигуранты заключили контракт с МОУ по поставке 100 000 минометных снарядов иностранного производства. Такое количество может покрыть потребности фронта в две недели.

Одну часть полученных в результате сделки средств злоумышленники перевели на счет иностранного предприятия, а другую — на счет, не предусмотренный для таких нужд.

В результате обысков объявлено подозрение группе людей, в частности Александру Лиеву за хищение 1,5 миллиарда гривен на закупки боеприпасов для Вооруженных сил.

Киев
Минобороны
суд
коррупция
Украина
боеприпасы
ВАКС
закупки

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