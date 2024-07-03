Понад 121 млн грн на ремонтах доріг — судитимуть працівників Служб автодоріг Київщини та Житомирщини

Ремонтні роботи на дорозі. Фото: poltava.to

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо службових осіб підприємства-підрядника та провідних інженерів Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях. Працівники служб під час ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 121 мільйон гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура в середу, 3 липня.

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За даними слідства, працівники Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях під час ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 121 мільйон гривень. Йдеться про:

1. Ремонт дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю). Службові особи підприємства, що виконувало ремонт, діючи у змові з провідним інженером Служби автомобільних доріг у Житомирській області, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, знаючи, що ремонт виконано неякісно. Таким чином обвинувачені заволоділи понад 24 млн гривень.

2. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21. За аналогічною схемою обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на понад 54 млн гривень.

3. Ремонт автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів (Київська область). Обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 42 млн гривень.

У кримінальному провадженні прокурор заявив про позови в інтересах держави про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму понад 121 млн гривень.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України виділив 2,39 мільярда гривень на відновлення автомобільних шляхів місцевого значення. Вони використовуються для потреб Збройних сил України.

Ми писали, що в Одеській області викрили службових осіб комунального підприємства та постачальників, які причетні до розкрадання бюджетних коштів. Спільники на підставі підроблених документів привласнили понад 2 мільйони гривень.

Раніше ми писали, що у Миколаєві прокурори розкрили схему привласнення бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель. Так, через недобросовісність підрядників бюджет держави зазнав збитків на понад 16 мільйонів гривень.