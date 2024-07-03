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Разворовали более 121 млн грн на ремонтах дорог — будут судить работников служб нескольких областей

3 июля 2024 20:25
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Более 121 млн грн на ремонтах дорог будут судить работников Служб автодорог Киевщины и Житомирщины
Ремонт работы на дороге. Фото: poltava.to
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика и ведущих инженеров Служб автомобильных дорог в Киевской и Житомирской областях. Сотрудники служб во время ремонта дорог завладели бюджетными средствами на общую сумму более 121 миллиона гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в среду, 3 июля.

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По данным следствия, работники Служб автомобильных дорог в Киевской и Житомирской областях во время ремонта дорог завладели бюджетными средствами на общую сумму более 121 миллиона гривен. Речь идет о:

1. Ремонте дороги общего пользования государственного значения Житомирской области М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский (через Винницу). Должностные лица предприятия, выполнявшего ремонт, действуя в сговоре с ведущим инженером Службы автомобильных дорог в Житомирской области, внесли заведомо ложные сведения в акты выполненных работ, зная, что ремонт выполнен некачественно. Таким образом, обвиняемые завладели более 24 млн гривен.

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Житомирской области М-21. По аналогичной схеме обвиняемые завладели бюджетными средствами более чем на 54 млн гривен.

3. Ремонт автомобильной дороги Р-19 Фастов — Мытница — Обухов — Ржищев (Киевская область). Обвиняемые завладели бюджетными средствами на общую сумму более 42 млн гривен.

В уголовном производстве прокурор заявил об исках в интересах государства о возмещении имущественного ущерба, причиненного уголовным правонарушением на общую сумму более 121 млн гривен.

Напомним, Кабинет Министров Украины выделил 2,39 миллиарда гривен на восстановление автомобильных дорог местного значения. Они используются для нужд Вооруженных сил Украины.

Мы писали, что в Одесской области разоблачили должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков, причастных к хищению бюджетных средств. Сообщники на основании поддельных документов присвоили более 2 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что в Николаеве прокуроры раскрыли схему присвоения бюджетных средств за счет проведения закупок. Так, из-за недобросовестности подрядчиков бюджет государства понес убытки более чем на 16 миллионов гривен.

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