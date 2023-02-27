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Розстріли на Майдані: справу колишнього командира спецроти "Беркуту" передали до суду

27 лютого 2023 17:12
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Розстріли на Майдані: справу колишнього командира спецроти "Беркуту" передали до суду
Справу ще одного "беркутівця" передано до суду
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира роти спеціального призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України в м. Києві. Обвинувачений наразі переховується від правосуддя на території росії.  

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора

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Деталі справи

Слідчі встановили, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві міліціонери роти спецпризначення під керівництвом командира та разом з ним, застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну і автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

"В результаті цього загинуло 48 учасників акцій протесту, 90  отримали вогнепальні поранення. В подальшому знаряддя вчинення злочину за вказівкою обвинуваченого були викрадені, пошкоджені та приховані. Під час розслідування їх частину віднайдено та ідентифіковано", — розповіли у прокуратурі. 

Йому інкриміновано перешкоджання, на виконання явно злочинного наказу, проведенню мирних акцій протесту, перевищення службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, вчинення терористичного акту, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 2 ст. 262; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою — in absentia, у зв’язку з переховуванням обвинуваченого на території країни-агресора та набуття її громадянства.

Також відносно нього заочно обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше справу "беркутівця", якого Київський апеляційний суд визнав невинним у катуванні учасників Євромайдану, відправили на новий розгляд. Верховний Суд став на бік прокуратури.

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