Расстрелы на Майдане: дело бывшего командира спецроты "Беркута" передали в суд

Дело еще одного "беркутовца" передано в суд

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира роты специального назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в г. Киеве. Обвиняемый сейчас скрывается от правосудия на территории россии.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Детали дела

Следователи установили, что 20 февраля 2014 на ул. Институтской в г. Киеве милиционеры роты спецназначения под руководством командира и вместе с ним применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

"В результате этого погибли 48 участников акций протеста, 90 получили огнестрельные ранения. В дальнейшем орудия совершения преступления по указанию обвиняемого были похищены, повреждены и скрыты. Во время расследования их часть найдена и идентифицирована", — рассказали в прокуратуре.

Ему инкриминированы препятствование, во исполнение явно преступного приказа, проведению мирных акций протеста, превышение служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, совершению террористического акта, причинению тяжких телесных повреждений, умышленным убийствам и совершенным покушениям на умышленное участников, а также похищение табельного огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 5 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 41, ч. 3 статьи 258, части 2 статьи 262, части 4 статьи 41, статьи 340, части 4 статьи 41, ч. 3 ст.365 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре — in absentia, в связи с укрывательством обвиняемого на территории страны-агрессора и приобретения ее гражданства.

Также в отношении него заочно избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее дело "беркутовца", которого Киевский апелляционный суд признал невиновным в пытках участников Евромайдана, отправили на новое рассмотрение. Верховный Суд принял сторону прокуратуры.