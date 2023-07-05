Розстріляв цивільного в авто під час окупації Київщини: судитимуть військового РФ

Російський окупант з автоматом. Фото: росЗМІ

У березні 2022 року під час окупації в селі Березівка Бучанського району Київської області військовий РФ розстріляв автівку з цивільною людиною. За це російського терориста судитимуть.

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

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Відтак, в Офісі Генерального прокурора України ідентифікували обвинуваченого та скерували до суду обвинувальний акт.

"Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно старшого навідника 2-го батальйону 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивство (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що легковий автомобіль рухався дорогою населеного пункту. Побачивши це, військовослужбовець РФ разом зі співслужбовцями спочатку розстріляли автівку з цивільним. Після чого витягли з пошкодженого автомобіля пораненого чоловіка та здійснили постріл у голову.

Від отриманих травм цивільна особа померла на місці.

Нагадаємо, що в Україні ідентифікували двох російських окупантів, які минулого року з танка обстрілювали село на Харківщині. Їм заочно повідомили про підозру.