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Розстріляв цивільного в авто під час окупації Київщини: судитимуть військового РФ

5 липня 2023 12:50
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Козюк Тетяна
редактор
Розстріляв цивільного в авто під час окупації Київщини: судитимуть військового РФ
Російський окупант з автоматом. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У березні 2022 року під час окупації в селі Березівка Бучанського району Київської області військовий РФ розстріляв автівку з цивільною людиною. За це російського терориста судитимуть. 

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України

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Судитимуть військового РФ 

Відтак, в Офісі Генерального прокурора України ідентифікували обвинуваченого та скерували до суду обвинувальний акт. 

"Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно старшого навідника 2-го батальйону 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивство (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що легковий автомобіль рухався дорогою населеного пункту. Побачивши це, військовослужбовець РФ разом зі співслужбовцями спочатку розстріляли автівку з цивільним. Після чого витягли з пошкодженого автомобіля пораненого чоловіка та здійснили постріл у голову. 

Від отриманих травм цивільна особа померла на місці. 

 Нагадаємо, що в Україні ідентифікували двох російських окупантів, які минулого року з танка обстрілювали село на Харківщині. Їм заочно повідомили про підозру. 

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