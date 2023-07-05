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Расстрелял гражданского в авто во время оккупации Киевщины: будут судить военного РФ

5 июля 2023 12:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Расстрелял гражданского в авто во время оккупации Киевщины: будут судить военного РФ
Российский оккупант с автоматом. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В марте 2022 года во время оккупации в селе Березовка Бучанского района Киевской области военный РФ расстрелял автомобиль с гражданским человеком. За это российского террориста будут судить.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины .

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Судят военного РФ

В Офисе Генерального прокурора Украины идентифицировали обвиняемого и направили в суд обвинительный акт.

"Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении старшего наводчика 2-го батальона 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа с РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Известно, что легковой автомобиль двигался по дороге населенного пункта. Увидев это, военнослужащий РФ вместе с сослуживцами сначала расстреляли автомобиль с гражданским. После чего вытащили из поврежденного автомобиля раненого мужчину и произвели выстрел в голову.

От полученных травм гражданское лицо скончалось на месте.

Напомним, что в Украине идентифицировали двух российских оккупантов, которые в прошлом году из танка обстреливали село на Харьковщине. Им заочно сообщили о подозрении.

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