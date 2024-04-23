Розтратив сотні тисяч державних коштів — у Києві ректору університету повідомили про підозру

Таврійський національний університет. Фото: education.profitworks

Колишній ректор Таврійського Національного університету у Києві підозрюється у розтраті понад 840 тисяч державних коштів. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 23 квітня.

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Правоохоронці розповіли, що колишній виконувач обов’язків ректора національного університету, використовуючи своє службове становище, у період з 2017 по 2021 роки розтратив 842 тисячі гривень державних коштів.

"Ректор на базі університету створив три навчально-наукових інститути, в які призначив директорів. Останнім виплачувалась заробітна плата, притому, що освітня діяльність та наукові дослідження у новостворених інститутах не проводились", — йдеться у повідомленні.

Крім того, з’ясували, що чотирьом призначеним посадовцем працівникам — секретарю юридичного відділу, літературному редактору, провідному фахівцю та адміністратору системи обчислювального центру систематично виплачувалась заробітна плата, при відсутності останніх на роботі.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За скоєний злочин йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 21 квітня в одному із київських ресторанів поскандалили український бізнесмен Максим Шкіль та працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталій Манасян.

Додамо, у Хмельницькій області викрили на хабарництві голову військово-лікарської комісії. Жінка отримувала гроші за допомогу в ухиленні від мобілізації.