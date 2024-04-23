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Растратил сотни тысяч государственных средств — в Киеве ректору университета сообщили о подозрении

23 апреля 2024 09:54
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Растратил сотни тысяч государственных средств — в Киеве ректору университета сообщили о подозрении
Таврический национальный университет. Фото: education.profitworks
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший ректор Таврического Национального университета в Киеве подозревается в растрате более 840 тысяч государственных средств. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 23 апреля. 

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Правоохранители рассказали, что бывший исполняющий обязанности ректора национального университета, используя свое служебное положение, в период с 2017 по 2021 годы растратил 842 тысяч гривен государственных средств.

"Ректор на базе университета создал три учебно-научных института, в которые назначил директоров. Последним выплачивалась заработная плата, притом что образовательная деятельность и научные исследования во вновь институтах не проводились", — говорится в сообщении.

Кроме того, выяснили, что четырем назначенным должностным лицам работникам — секретарю юридического отдела, литературному редактору, ведущему специалисту и администратору системы вычислительного центра систематически выплачивалась заработная плата, при отсутствии последних на работе.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. За совершенное преступление ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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Скриншот сообщения полиции

Напомним, 21 апреля в одном из киевских ресторанов поскандали украинский бизнесмен Максим Шкиль и сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталий Манасян.

Добавим, в Хмельницкой области разоблачили на взяточничестве главу военно-врачебной комиссии. Женщина получала деньги за помощь в уклонении от мобилизации.

Киев
коррупция
кража
полиция
деньги
Университет
подозрение

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