Холодные квартиры Киева — почему тысячи людей остаются без тепла

Десятки киевских многоэтажек рискуют остаться без отопления до конца текущего сезона. Массовые порывы внутридомовых сетей из-за морозов фактически парализовали систему в 50 — 100 домах столицы.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Вечір.LIVE".

Почему ремонт труб затянется до следующей зимы

Масштаб проблемы впечатляет — по оценкам эксперта, в ледяной ловушке оказались от 100 до 150 тысяч горожан. Коммунальщики смогут быстро залатать лишь мелкие дыры в коридорах. Однако там, где системы разрушены полностью, ситуация критическая.

"Большинство этих домов, если там небольшой прорыв трубы где-то в коридоре, то возможно их заменят. Но большинство этих домов будут без тепла и им нужно искать какое-то маневровое жилье, где они смогут быть этой зимой", — заявил Попенко.

Быстрых решений нет, ведь сначала каждый объект должен пройти полный технический аудит, а это отнимает время. Далее процедура становится еще сложнее. Город должен найти средства, разработать проектно-сметную документацию и объявить тендеры через систему Prozorro. Только после этого начнется поиск подрядчиков для капитальных работ.

Бюрократия и технические сложности диктуют свои сроки. Даже при идеальном сценарии и наличии финансирования восстановление продлится от 8 до 10 месяцев. Это означает, что тепло в эти квартиры вернется не раньше следующей зимы.

Что делать киевлянам при отсутствии отопления

Ситуация требует радикальных действий от самих жителей, считает Олег Попенко. Он отметил, что большинству пострадавших киевлян придется искать маневровое жилье.

Оставаться в квартирах с размороженными системами опасно и невозможно. Деньги на капитальный ремонт являются лишь частью решения проблемы. Главный враг сейчас — время, а оно играет против киевлян.

Напомним, из-за проблем с отоплением в столице даже министр энергетики Шмыгаль сидит на работе в куртке. По его словам, в кабинете достаточно холодно.

А депутат Украины Елена Шуляк объяснила, могут ли в Киеве объявить эвакуацию. По ее словам, пока оснований для этого нет.