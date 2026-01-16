Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ 150 тисяч киян без тепла — чому опалення не повернуть швидко

150 тисяч киян без тепла — чому опалення не повернуть швидко

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 22:09
Холодні квартири Києва — чому тисячі людей лишаються без тепла
Відновлення теплопостачання. Ілюстративне фото: Київтеплоенерго

Десятки київських багатоповерхівок ризикують залишитися без опалення до кінця поточного сезону. Масові пориви внутрішньобудинкових мереж через морози фактично паралізували систему у 50 — 100 будинках столиці.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Чому ремонт труб затягнеться до наступної зими

Масштаб проблеми вражає — за оцінками експерта, у крижаній пастці опинилися від 100 до 150 тисяч містян. Комунальники зможуть швидко залатати лише дрібні дірки в коридорах. Проте там, де системи зруйновані повністю, ситуація критична.

"Більшість цих будинків, якщо там невеликий прорив труби десь в коридорі, то можливо їх замінять. Але більшість цих будинків будуть без тепла і їм потрібно шукати якесь маневрове житло, де вони зможуть бути цієї зими", — заявив Попенко.

Швидких рішень немає, адже спершу кожен об’єкт має пройти повний технічний аудит, а це забирає час. Далі процедура стає ще складнішою. Місто має знайти кошти, розробити проєктно-кошторисну документацію та оголосити тендери через систему Prozorro. Лише після цього почнеться пошук підрядників для капітальних робіт.

Бюрократія та технічні складнощі диктують свої терміни. Навіть за ідеального сценарію та наявності фінансування відновлення триватиме від 8 до 10 місяців. Це означає, що тепло в ці квартири повернеться не раніше наступної зими.

Що робити киянам за відсутності опалення

Ситуація вимагає радикальних дій від самих мешканців, вважає Олег Попенко. Він наголосив, що більшості постраждалих киян доведеться шукати маневрове житло.

Залишатися в квартирах з розмороженими системами небезпечно та неможливо. Гроші на капітальний ремонт є лише частиною розв’язання проблеми. Головний ворог зараз — час, а він грає проти киян.

Нагадаємо, через проблеми з опаленням у столиці навіть міністр енергетики Шмигаль сидіть на роботі у куртці. За його словами, в кабінеті досить холодно.

А депутатка України Олена Шуляк пояснила, чи можуть у Києві оголосити евакуацію. За її словами, наразі підстав для цього немає.

Київ тепломережа теплоенерго опалення Київтеплоенерго
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації