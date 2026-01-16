Холодні квартири Києва — чому тисячі людей лишаються без тепла

Відновлення теплопостачання. Ілюстративне фото: Київтеплоенерго

Десятки київських багатоповерхівок ризикують залишитися без опалення до кінця поточного сезону. Масові пориви внутрішньобудинкових мереж через морози фактично паралізували систему у 50 — 100 будинках столиці.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Чому ремонт труб затягнеться до наступної зими

Масштаб проблеми вражає — за оцінками експерта, у крижаній пастці опинилися від 100 до 150 тисяч містян. Комунальники зможуть швидко залатати лише дрібні дірки в коридорах. Проте там, де системи зруйновані повністю, ситуація критична.

"Більшість цих будинків, якщо там невеликий прорив труби десь в коридорі, то можливо їх замінять. Але більшість цих будинків будуть без тепла і їм потрібно шукати якесь маневрове житло, де вони зможуть бути цієї зими", — заявив Попенко.

Швидких рішень немає, адже спершу кожен об’єкт має пройти повний технічний аудит, а це забирає час. Далі процедура стає ще складнішою. Місто має знайти кошти, розробити проєктно-кошторисну документацію та оголосити тендери через систему Prozorro. Лише після цього почнеться пошук підрядників для капітальних робіт.

Бюрократія та технічні складнощі диктують свої терміни. Навіть за ідеального сценарію та наявності фінансування відновлення триватиме від 8 до 10 місяців. Це означає, що тепло в ці квартири повернеться не раніше наступної зими.

Що робити киянам за відсутності опалення

Ситуація вимагає радикальних дій від самих мешканців, вважає Олег Попенко. Він наголосив, що більшості постраждалих киян доведеться шукати маневрове житло.

Залишатися в квартирах з розмороженими системами небезпечно та неможливо. Гроші на капітальний ремонт є лише частиною розв’язання проблеми. Головний ворог зараз — час, а він грає проти киян.

Нагадаємо, через проблеми з опаленням у столиці навіть міністр енергетики Шмигаль сидіть на роботі у куртці. За його словами, в кабінеті досить холодно.

А депутатка України Олена Шуляк пояснила, чи можуть у Києві оголосити евакуацію. За її словами, наразі підстав для цього немає.