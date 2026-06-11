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Главная Киев Гречко считает, что новые тарифы уничтожат транспорт в Киеве

Гречко считает, что новые тарифы уничтожат транспорт в Киеве

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 17:59
Активисты считают, что новые тарифы приведут к гибели общественного транспорта в Киеве
Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевские городские власти своими действиями фактически разрушают муниципальную инфраструктуру и вынуждают пассажиров отказываться от поездок на троллейбусах и трамваях. Попытки существенно повысить стоимость разового билета приведут лишь к тому, что коммунальные предприятия окончательно потеряют прибыль. Поэтому в будущем столичный транспорт рискует превратиться в полностью дотационную сферу, которая будет перевозить исключительно людей с льготами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление соучредителя общественной организации "Пассажиры Киева" Александра Гречко в эфире программы "Київський час".

Упадок столичных транспортных сетей

Александр Гречко уверен, что чиновники намеренно загоняют систему в тупик.

"Они действуют только так, чтобы транспорта становилось меньше и им пользовалось как можно меньше платежеспособных пассажиров", — заявил активист.

По его словам, люди просто перейдут к частным перевозчикам в маршрутки, которые собирают наличные и не платят нормальные налоги. Тем более что опыт 2018 года уже показал, что после роста тарифов в Киеве не построили ни одной станции метро, а количество тех же троллейбусов на маршрутах только уменьшилось.

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Когда ждать новых тарифов

Главная проблема этой реформы заключается в том, что повышение цен в коммунальном транспортном секторе развяжет руки и частным перевозчикам, которые тоже сразу перепишут цены на проезд.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 15 июля за одну поездку в метро или автобусе с киевлян будут брать по 30 гривен. В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются транспортом, обещают систему скидок. Кроме того, власти уверяют, что новый тариф все равно ниже себестоимости.

Таким образом, после 15 июля билет на транспорт в Киеве будет дороже, чем в Вене, Варшаве и Будапеште, и почти таким же дорогим, как в Амстердаме и Лондоне. Киевляне возмутились подорожанием и призвали подписать петицию против новых цен.

Киев проезд общественный транспорт эфир Новини.LIVE
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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