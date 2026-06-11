Активісти вважають, що нові тарифи знищать громадський транспорт у Києві

Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київська міська влада своїми діями фактично знищує муніципальну інфраструктуру та змушує пасажирів відмовлятися від поїздок у тролейбусах і трамваях. Спроби суттєво підняти вартість разового квитка призведуть лише до того, що комунальні підприємства остаточно втратять прибуток. Тому у майбутньому столичний транспорт ризикує перетворитися на повністю дотаційну сферу, яка возитиме виключно людей із пільгами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву співзасновника громадської організації "Пасажири Києва" Олександра Гречко у ефірі програми "Київський час".

Занепад столичних транспортних мереж

Олександр Гречко впевнений, що чиновники навмисно заганяють систему у глухий кут.

"Вони діють тільки так, щоб транспорту ставало менше і ним користувалося якомога менше платоспроможних пасажирів", — заявив активіст.

За його словами, люди просто підуть до приватних перевізників у маршрутки, які збирають готівку і не платять нормальні податки. Тим паче, що досвід 2018 року вже показав, що після зростання тарифів у Києві не збудували жодної станції метро, а кількість тих самих тролейбусів на маршрутах лише зменшилась.

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Коли чекати нові тарифи

Головна проблема цієї реформи полягає в тому, що підняття цін у комунальному транспортному секторі розв'яже руки і приватним перевізникам, які теж одразу перепишуть ціни на проїзд.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 15 липня за одну поїздку в метро чи автобусі з киян братимуть по 30 гривень. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються транспортом, обіцяють систему знижок. Крім того, влада запевняє, що новий тариф все одно нижчий за собівартість.

Таким чином, після 15 липня квиток на транспорт у Києві буде дорожчим, ніж у Відні, Варшаві та Будапешті і майже таким же дорогим як в Амстердамі та Лондоні. Кияни обурилися здорожчанню та закликали підписати петицію проти нових цін.