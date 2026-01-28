Кризис отопления в Киеве — какая сейчас ситуация в столице с энергетикой

Ремонт теплосетей в Киеве. Фото: Кадр из репортажа

Сейчас в Киеве аварийные бригады работают по 14 часов, чтобы вернуть тепло в дома. Тем временем волонтеры World Central Kitchen раздали уже 20 тысяч порций горячей пищи.

Как происходит спасение столицы от последствий циничных атак оккупантов РФ на энергоинфраструктуру рассмотрели в своих репортажах корреспонденты Новини.LIVE Анна Сирык и Дмитрий Шеремет.

Кризис отопления в Киеве — ремонтники работают круглосуточно

В Соломенском районе столицы аварийные бригады пытаются вернуть тепло в дома, где температура упала до критического уровня. Коммунальщики заменяют разорванные морозом трубы и прокладывают новые магистрали в экстремальных условиях.

В некоторых квартирах термометры показывают лишь +1°C. Из-за сильного мороза и изношенности сетей в многоэтажках массово лопаются стояки. Совместные бригады ЖЭКа и "Укрзализныци" работают на сменах по 12-14 часов. Работы продолжаются без остановок. На помощь местным специалистам уже приехали коллеги из других регионов Украины.

Ремонт затягивается из-за того, что многие киевляне уехали из города. Мастера не могут попасть в пустые квартиры, чтобы спустить воздух из труб. Специалисты признают: большинство этих аварий предотвратила бы своевременная подготовка к зиме. Однако сейчас они обещают не покидать объекты, пока в батареях не появится горячая вода.

Волонтерская помощь

После массированных обстрелов тысячи людей остаются без света. Жители домов с электроплитами не могут даже вскипятить воду. Ситуацию спасают волонтеры.

Международная организация World Central Kitchen (WCK) открыла более 50 локаций по всему Киеву. Там каждый вечер бесплатно кормят людей. Горячие обеды готовят на больших профессиональных кухнях. Затем их развозят по районам. С 15 января организация выдала более 20 тысяч порций еды.

Люди помогают друг другу. Киевляне берут еду не только для себя, но и несут горячие пакеты пожилым соседям. Многие пенсионеры заблокированы в квартирах из-за неработающих лифтов. Кроме гражданских, WCK обеспечивает питанием спасателей ГСЧС и коммунальщиков, которые ликвидируют последствия атак.

Ранее мы сообщали, что скорость охлаждения квартиры зависит не только от погоды, но и от типа дома. Свою важную роль играют материалы стен, утепление и расположение помещения.

Также мы информировали, что в столице без отопления осталось более 1600 домов.