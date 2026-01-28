Криза опалення у Києві — яка зараз ситуація у столиці з енергетикою

Ремонт тепломереж у Києві. Фото: Кадр з репортажу

Зараз у Києві аварійні бригади працюють по 14 годин, щоб повернути тепло в оселі. Тим часом волонтери World Central Kitchen роздали вже 20 тисяч порцій гарячої їжі.

Як відбувається порятунок столиці від наслідків цинінчних атак окупантів РФ на енергоінфраструктуру розглянули у своїх репортажах кореспонденти Новини.LIVE Анна Сірик та Дмитро Шеремет.

Криза опалення у Києві — ремонтники працюють цілодобово

У Солом’янському районі столиці аварійні бригади намагаються повернути тепло в оселі, де температура впала до критичного рівня. Комунальники замінюють розірвані морозом труби та прокладають нові магістралі в екстремальних умовах.

У деяких квартирах термометри показують лише +1°C. Через сильний мороз та зношеність мереж у багатоповерхівках масово лопаються стояки. Спільні бригади ЖЕКу та "Укрзалізниці" працюють на змінах по 12-14 годин. Роботи тривають без зупинок. На допомогу місцевим фахівцям вже приїхали колеги з інших регіонів України.

Ремонт затягується через те, що багато киян виїхали з міста. Майстри не можуть потрапити до порожніх квартир, щоб спустити повітря з труб. Фахівці визнають: більшості цих аварій запобігла б вчасна підготовка до зими. Проте зараз вони обіцяють не залишати об’єкти, доки в батареях не з’явиться гаряча вода.

Волонтерська допомога

Після масованих обстрілів тисячі людей залишаються без світла. Мешканці будинків з електроплитами не можуть навіть закип’ятити воду. Ситуацію рятують волонтери.

Міжнародна організація World Central Kitchen (WCK) відкрила понад 50 локацій по всьому Києву. Там щовечора безкоштовно годують людей. Гарячі обіди готують на великих професійних кухнях. Потім їх розвозять по районах. З 15 січня організація видала понад 20 тисяч порцій їжі.

Люди допомагають одне одному. Кияни беруть їжу не лише для себе, а ще й несуть гарячі пакунки літнім сусідам. Багато пенсіонерів заблоковані у квартирах через непрацюючі ліфти. Крім цивільних, WCK забезпечує харчуванням рятувальників ДСНС та комунальників, які ліквідують наслідки атак.

Раніше ми повідомляли, що швидкість охолодження квартири залежить не лише від погоди, а й від типу будинку. Свою важливу роль грають матеріалів стін, утеплення та розташування помешкання.

Також ми інформували, що у столиці без опалення залишилось більше ніж 1600 будинків.