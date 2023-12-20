Атака БпЛА на Киев — в КГВА рассказали, сколько целей сбила ПВО

Украинские защитники сбивают вражеские цели. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Российские оккупанты снова пытались обстрелять Киев с помощью беспилотников вечером, 19 декабря. Предварительно атака происходила с помощью БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко.

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Так, отмечается, что произошла пятая за декабрь и вторая подряд дроновая атака на Киев. Силы ПВО уничтожили все цели врага на подлете к городу.

"БпЛА, по предварительной информации типа "Shahed", заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области", — сообщает Попко.

Также, по предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КМВА Сергея Попка

Напомним, что в пригороде Киева раздавались взрывы около 23:00. В столице и Киевской области объявлена воздушная тревога, как и во многих других северных, центральных и южных областях.

Также мы писали, что взрывы слышали и жители Киевской области при атаке вражеских беспилотников.