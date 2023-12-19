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У передмісті Києва сильні вибухи — РФ атакує столицю

19 грудня 2023 23:09
оновлено: 23:28
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Інна Буряк
редактор
Вибухи біля Києва зараз 19 грудня — РФ обстрілює столицю
Сильні вибухи в місті вночі. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в передмісті Києва зараз, 19 грудня, є результатом роботи сил ППО. У столиці та Київській області оголошено повітряну тривогу, як і в багатьох інших північних, центральних та південних областях. Є загроза ударних БпЛА. Вибухи було чути близько 23:00.

Про це повідомляють у КМВА.

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Вибухи біля Києва зараз 19 грудня

Зазначається, що вибухи поблизу Києва свідчать про роботу українських захисників, які збивають ворожі цілі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА

Повітряні сили попереджають про загрозу ударних безпілотників у "червоних" областях. Таким чином повітряна тривога охопила північ, центральну частину та південь, а саме:

  • Житомирську,
  • Київську,
  • Чернігівську,
  • Вінницьку,
  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 19 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Як відомо, військові також повідомляли про небезпеку удару ворожих "шахедів" у Київській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні охоплює все більше областей. Українців попередили про загрозу ударних безпілотників.

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