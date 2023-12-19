Вибухи біля Києва зараз 19 грудня — РФ обстрілює столицю

Сильні вибухи в місті вночі. Фото: скриншот

Вибухи в передмісті Києва зараз, 19 грудня, є результатом роботи сил ППО. У столиці та Київській області оголошено повітряну тривогу, як і в багатьох інших північних, центральних та південних областях. Є загроза ударних БпЛА. Вибухи було чути близько 23:00.

Про це повідомляють у КМВА.

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Зазначається, що вибухи поблизу Києва свідчать про роботу українських захисників, які збивають ворожі цілі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА

Повітряні сили попереджають про загрозу ударних безпілотників у "червоних" областях. Таким чином повітряна тривога охопила північ, центральну частину та південь, а саме:

Житомирську,

Київську,

Чернігівську,

Вінницьку,

Черкаську,

Кіровоградську,

Миколаївську,

Херсонську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Як відомо, військові також повідомляли про небезпеку удару ворожих "шахедів" у Київській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні охоплює все більше областей. Українців попередили про загрозу ударних безпілотників.