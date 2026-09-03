Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Атака на Фастовский район: пострадали двое мирных жителей

Атака на Фастовский район: пострадали двое мирных жителей

Ua ru
3 сентября 2026 16:37
Нападение на Фастовский район: пострадали двое мирных жителей
Сотрудники ГСЧС на месте обстрела. Фото: ГСЧС Киевской области

3 сентября российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области, в результате чего в Фастовском районе пострадали двое пожилых людей. В результате вражеского обстрела в жилом квартале вспыхнул сильный пожар, который частично уничтожил имущество местных жителей. В настоящее время на месте попаданий работают экстренные службы и медики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

Реклама

Состояние пострадавших

Под вражеский удар попали гражданские лица — мужчина и женщина пожилого возраста, которые находились в своих домах во время обстрела.

Атака на Фастовский район: пострадали двое мирных жителей - фото 1
Сообщение главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

В результате мощных взрывов рядом с домами оба пенсионера получили острую стрессовую реакцию.

Также взрывная волна и обломки российского дрона серьезно повредили два частных жилых дома.

Читайте также:

Тимур Ткаченко в очередной раз призвал жителей Киевской области ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда немедленно направляться в ближайшие укрытия.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, во время недавних российских атак на Борисполь пострадали мирные жители, которым пришлось топорами выбивать заклинившие от взрыва двери, чтобы спастись из горящего дома. Также сгорела фармацевтическая компания Биокон.

Также мы сообщали, что в Киеве расстреляли 71-летнего директора медицинского центра. Правоохранители выясняют причины и все детали преступления. В настоящее время следователи проводят первоочередные процессуальные действия, а также возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство.

Киев Киевская область обстрелы Фастов разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации