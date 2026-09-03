Нападение на Фастовский район: пострадали двое мирных жителей

Сотрудники ГСЧС на месте обстрела. Фото: ГСЧС Киевской области

3 сентября российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области, в результате чего в Фастовском районе пострадали двое пожилых людей. В результате вражеского обстрела в жилом квартале вспыхнул сильный пожар, который частично уничтожил имущество местных жителей. В настоящее время на месте попаданий работают экстренные службы и медики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

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Состояние пострадавших

Под вражеский удар попали гражданские лица — мужчина и женщина пожилого возраста, которые находились в своих домах во время обстрела.

Сообщение главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

В результате мощных взрывов рядом с домами оба пенсионера получили острую стрессовую реакцию.

Также взрывная волна и обломки российского дрона серьезно повредили два частных жилых дома.

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Также мы сообщали, что в Киеве расстреляли 71-летнего директора медицинского центра. Правоохранители выясняют причины и все детали преступления. В настоящее время следователи проводят первоочередные процессуальные действия, а также возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство.