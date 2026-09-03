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Головна Київ Атака на Фастівський район: постраждали двоє мирних мешканців

Атака на Фастівський район: постраждали двоє мирних мешканців

Ua ru
3 вересня 2026 16:37
Атака на Фастівський район: постраждали двоє мирних мешканців
Працівники ДСНС на місці обстрілу. Фото: ДСНС Київщини

Російські війська 3 вересня завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області, внаслідок чого у Фастівському районі постраждали двоє людей похилого віку. Через ворожий приліт у житловому кварталі спалахнула сильна пожежа, яка частково знищила майно місцевих мешканців. Наразі на місці влучань працюють екстрені служби та медики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Стан постраждалих

Під ворожий удар потрапили цивільні громадяни — чоловік та жінка старшого віку, які перебували у власних домівках під час обстрілу.

Атака на Фастівський район: постраждали двоє мирних мешканців - фото 1
Допис керівника Київської ОВА Тимура Ткаченка. Фото: скріншот

Внаслідок потужних вибухів поруч із будинками обоє пенсіонерів отримали гостру реакцію на стрес.

Також вибухова хвиля та уламки російського дрону серйозно пошкодили два приватні житлові будинки.

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Тимур Ткаченко вкотре закликав мешканців Київщини у жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди негайно прямувати до найближчих укриттів.

Як писали Новини.LIVE раніше, під час нещодавних російських атак на Бориспіль постраждали мирні жителі, яким довелося сокирами вибивати заклинені вибухом двері, щоб урятуватися з палаючого будинку. Також згоріла фармацевтична компанія Біокон

Також ми повідомляли, що у Києві розстріляли 71-річного директора медичного центру.  Правоохоронці з’ясовують причини та всі деталі злочину. Наразі слідчі проводять першочергові процесуальні дії, а також розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Київ Київська область обстріли Фастів руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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