Атака на Фастівський район: постраждали двоє мирних мешканців
Російські війська 3 вересня завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області, внаслідок чого у Фастівському районі постраждали двоє людей похилого віку. Через ворожий приліт у житловому кварталі спалахнула сильна пожежа, яка частково знищила майно місцевих мешканців. Наразі на місці влучань працюють екстрені служби та медики.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Стан постраждалих
Під ворожий удар потрапили цивільні громадяни — чоловік та жінка старшого віку, які перебували у власних домівках під час обстрілу.
Внаслідок потужних вибухів поруч із будинками обоє пенсіонерів отримали гостру реакцію на стрес.
Також вибухова хвиля та уламки російського дрону серйозно пошкодили два приватні житлові будинки.
Тимур Ткаченко вкотре закликав мешканців Київщини у жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди негайно прямувати до найближчих укриттів.
Як писали Новини.LIVE раніше, під час нещодавних російських атак на Бориспіль постраждали мирні жителі, яким довелося сокирами вибивати заклинені вибухом двері, щоб урятуватися з палаючого будинку. Також згоріла фармацевтична компанія Біокон.
Також ми повідомляли, що у Києві розстріляли 71-річного директора медичного центру. Правоохоронці з’ясовують причини та всі деталі злочину. Наразі слідчі проводять першочергові процесуальні дії, а також розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.