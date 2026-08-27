В результате обстрела Киевской области разрушены дома и складские помещения

Тушение пожара на крыше здания. Фото: ГСЧС Киевской области

Российские войска нанесли в ночь на 27 августа массированный комбинированный удар по Киевской области, применив беспилотники и баллистические ракеты. В результате ночного террора в Броварском и Вышгородском районах разрушены частные дома. В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

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Последствия атаки по Киевской области 27 августа

Этой ночью населенные пункты Киевской области оказались под массированным ударом российских баллистических ракет, а также ударных беспилотников.

Сообщение главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Больше всего от комбинированной атаки пострадали Броварской, Фастовский, Вышгородский и Бориспольский районы.

"В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях. В настоящее время ведётся его ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы. Также повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах", — сообщил Тимур Ткаченко.

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По предварительной информации, пострадавших среди населения нет.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 августа российские войска атаковали Киевский регион. На фоне вражеского обстрела в нескольких местах столицы зафиксировано падение обломков. Они упали в Шевченковском районе на территории учебного заведения.

Также мы писали, что предыдущий обстрел Киева унес жизни 12 человек, а еще 33 горожанина получили травмы и ранения различной степени тяжести. Кроме того, пострадали школа, детская больница и жилые дома в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах города.