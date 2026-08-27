Через остріл Київщини зруйновані будинки та складські приміщення

Гасіння пожежі на даху будівлі. Фото: ДСНС Київщини

Російські війська завдали у ніч проти 27 серпня масованого комбінованого удару по Київщині, застосувавши безпілотники та балістичні ракети. Унаслідок нічного терору у Броварському та Вишгородському районах зруйновані приватні будинки. У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на керівника Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

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Наслідки атаки по Київщині 27 серпня

Цієї ночі населені пункти Київської області опинилися під масованим ударом російських балістичних ракет, а також ударних безпілотників.

Повідомлення голови Київської ОВА Тимура Ткаченко. Фото: скріншот

Найбільше від комбінованої атаки постраждали Броварський, Фастівський, Вишгородський та Бориспільський райони.

"У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація, на місці задіяні всі необхідні служби. Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах". — повідомив Тимур Ткаченко.

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За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 27 серпня російські війська атакували Київський регіон. На тлі ворожого обстрілу у кількох місцях столиці зафіксовано падіння уламків. Вони впали у Шевченківському районі на території навчального закладу.

Також ми писали, що попердній обстріл Києва забрав життя 12 людей, а ще 33 містян отримали травми й поранення різного ступеня важкості. Крім того, постраждали школа, дитяча лікарня та житлові будинки в Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах міста.