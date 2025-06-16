Столицу Украины продолжают атаковать дроны-камикадзе

Мобильная группа ПВО Украины. Фото: Генштаб ВСУ

В Киеве продолжается воздушная тревога. Очередная волна дронов-камикадзе надвигается на столицу.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Реклама

Читайте также:

Что известно

Сообщение об угрозе дронов. Фото: Скриншот

Согласно информации военных, очередная волна идет с востока. Над Дарницким районом столицы были слышны звуки "мопедов" и плотный огонь пулеметных подразделений мобильных групп ПВО.

Ситуация с тревогами сейчас

Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Согласно сообщениям портала Ukrainealarm на 02:50, российские оккупанты атакуют Днепропетровскую область.

Ранее мы писали, что в ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область. В результате вражеского обстрела повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область, повредив и разрушив объекты гражданской инфраструктуры.