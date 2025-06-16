Столицу Украины продолжают атаковать дроны-камикадзе

Атака на Киев не прекращается — откуда летят дроны РФ
В Киеве продолжается воздушная тревога. Очередная волна дронов-камикадзе надвигается на столицу.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Что известно
Согласно информации военных, очередная волна идет с востока. Над Дарницким районом столицы были слышны звуки "мопедов" и плотный огонь пулеметных подразделений мобильных групп ПВО.
Ситуация с тревогами сейчас
Согласно сообщениям портала Ukrainealarm на 02:50, российские оккупанты атакуют Днепропетровскую область.
Ранее мы писали, что в ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область. В результате вражеского обстрела повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область, повредив и разрушив объекты гражданской инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!