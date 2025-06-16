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Главная Киев Атака на Киев не прекращается — откуда летят дроны РФ

Атака на Киев не прекращается — откуда летят дроны РФ

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 01:39
Столицу Украины продолжают атаковать дроны-камикадзе
Мобильная группа ПВО Украины. Фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Ситуация с тревогами сейчас Что известно

В Киеве продолжается воздушная тревога. Очередная волна дронов-камикадзе надвигается на столицу.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

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Что известно

Атака на Киев не прекращается — откуда летят дроны РФ - фото 1
Сообщение об угрозе дронов. Фото: Скриншот

Согласно информации военных, очередная волна идет с востока. Над Дарницким районом столицы были слышны звуки "мопедов" и плотный огонь пулеметных подразделений мобильных групп ПВО.

Ситуация с тревогами сейчас

Атака на Киев не прекращается — откуда летят дроны РФ - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Согласно сообщениям портала Ukrainealarm на 02:50, российские оккупанты атакуют Днепропетровскую область.

Ранее мы писали, что в ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область. В результате вражеского обстрела повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область, повредив и разрушив объекты гражданской инфраструктуры.

Киев ПВО дроны война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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