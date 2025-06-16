У столиці України лунають вибухи через роботу систем ППО

Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України лунають вибухи. Зараз у Києві оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Причина вибухів у Києві

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: Скриншот

Згідно із заявою мера столиці Віталія Кличка, через атаку дронів-камікадзе на місто у Києві працюють сили ППО. Оскільки дрони прямують зі сходу, то активність ППО спостерігається на лівому березі столиці.

Ситуація з атаки РФ

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Водночас моніторинговий портал Ukrainealarm повідомляє, що дрони російських окупантів атакують Сумську, Полтавську, Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську, вінницьку та Житомирську області України.

Місцева влада регіонів закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

Раніше повідомлялось, що Київ цієї ночі знову атакують дрони-камікадзе. У столиці оголошено повітряну тривогу.

Напередодні вночі російські окупанти атакували Полтавську область. Під ударом опинилось місто Кременчук.