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Головна Київ У Києві лунають вибухи — яка причина

У Києві лунають вибухи — яка причина

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 00:23
У столиці України лунають вибухи через роботу систем ППО
Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Причина вибухів у Києві

У столиці України лунають вибухи. Зараз у Києві оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Причина вибухів у Києві

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Повідомлення Віталія Кличка. Фото: Скриншот

Згідно із заявою мера столиці Віталія Кличка, через атаку дронів-камікадзе на місто у Києві працюють сили ППО. Оскільки дрони прямують зі сходу, то активність ППО спостерігається на лівому березі столиці. 

Ситуація з атаки РФ

У Києві лунають вибухи — яка причина - фото 2
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Водночас моніторинговий портал Ukrainealarm повідомляє, що дрони російських окупантів атакують Сумську, Полтавську, Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську, вінницьку та Житомирську області України. 

Місцева влада регіонів закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

Раніше повідомлялось, що Київ цієї ночі знову атакують дрони-камікадзе. У столиці оголошено повітряну тривогу.

Напередодні вночі російські окупанти атакували Полтавську область. Під ударом опинилось місто Кременчук. 

Київ вибух ППО дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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