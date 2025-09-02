Обстрел Киева 2 сентября - где упали обломки российского дрона

Дрон в небе. Фото иллюстративное: Украинская правда

Днем во вторник, 2 сентября, российские войска нанесли удар по Киеву. В Днепровском районе столицы на территории детского сада обнаружили обломки сбитого российского БПЛА.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram во вторник, 2 сентября.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Последствия обстрелов РФ

"К счастью, заведение закрыто на ремонт, никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа", — отметил председатель КГВА Тимур Ткаченко.

Напомним, ранее в Киеве прогремели мощные взрывы. Мониторинговые каналы предупреждали о запусках вражеских БпЛА.

Кроме того, в ночь на 2 сентября оккупанты атаковали Украину более 100 дронов. Было зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на девяти локациях.