Атака на Киев — стало известно, где упали обломки дрона РФ

Атака на Киев — стало известно, где упали обломки дрона РФ

ru
Дата публикации 2 сентября 2025 14:29
Обстрел Киева 2 сентября - где упали обломки российского дрона
Дрон в небе. Фото иллюстративное: Украинская правда

Днем во вторник, 2 сентября, российские войска нанесли удар по Киеву. В Днепровском районе столицы на территории детского сада обнаружили обломки сбитого российского БПЛА.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram во вторник, 2 сентября.

Читайте также:
Уламки російського дрону знайшли на території дитсадка в Києві - фото 1
Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Последствия обстрелов РФ

"К счастью, заведение закрыто на ремонт, никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа", — отметил председатель КГВА Тимур Ткаченко.

Напомним, ранее в Киеве прогремели мощные взрывы. Мониторинговые каналы предупреждали о запусках вражеских БпЛА.

Кроме того, в ночь на 2 сентября оккупанты атаковали Украину более 100 дронов. Было зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на девяти локациях.

